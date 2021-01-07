Великобритания сделала послабление в санкционном режиме против Крыма

Великобритания, вышедшая в феврале прошлого года из Евросоюза, ослабила санкции против Крыма. Об этом сообщается в генеральной лицензии, опубликованной на сайте правительства Соединенного Королевства.

Теперь британским судам разрешено платить ГУП «Крымские морские порты» за услуги портов.

«В соответствии с лицензией INT/2020/059 лица могут осуществлять оплату из незамороженных средств государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымские морские порты» за услуги, предоставляемые в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые «Госгидрографией» [филиал ГУП «Крымские морские порты»] и портовыми терминалами «Крымских морских портов», — говорится в документе.

Лицензия вступила в силу 1 января.

Предполагается, что зарубежные суда могут заходить в крымские порты в экстренных обстоятельствах и должны иметь возможность оплачивать такие услуги. Кроме того, ГУП «Крымские морские порты» и его филиал «Госгидрография» взимают ряд сборов (например, навигационный) за транзит судов в акваториях Керчи и других крымских портов.

ГУП «Крымские морские порты» находится в тяжелом финансовом положении, что связано с режимом западных санкций, резко сокративших объемы международных заходов в крымские порты, и введением в строй Крымского моста, оттянувшего на себя часть морских перевозок. В 2019 году чистый убыток «Крымских морских портов» составил 175 млн руб. (в 2018 году было 411,7 млн руб. убытка), следует из отчетности предприятия. Из-за этого в 2020 году предприятие проводило сокращения штата.