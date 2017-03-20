Великобритания уведомит ЕС о старте Brexit 29 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта, сообщила в понедельник газета The Guardian со ссылкой на заявление постоянного представителя Великобритании в ЕС Тимоти Барроу.

Первым шагом станет уведомление ЕС о старте Brexit: Лондон отправит в Брюссель подробное письмо о позиции Великобритании и том, что Лондон запускает статью 50 Лиссабонского договора, чтобы покинуть Евросоюз.

По данным агентства, Т.Барроу уже проинформировал об этих планах председателя Европейского совета Дональда Туска.

"После того, как мы запустим (Brexit - ИФ), 27 стран согласуют свою позицию по основным пунктам для переговоров и переговорный мандат Еврокомиссии. Д.Туск заявил, что он ожидает первой реакции (стран - ИФ) в течение двух дней (после запуска Brexit - ИФ). Мы хотим быстро перейти к переговорам", - заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Джеймс Слэк.

Как ожидается, официальная позиция ЕС по переговорам с Великобританией будет сформирована чуть позже этой весной.

Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила закон о Brexit 16 марта. До этого законопроект в неизменном виде одобрили обе палаты парламента.

Процесс выхода Великобритании из ЕС, как ожидается, продлится два года.