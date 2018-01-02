Великобритания внесла Украину в ТОП-10 стран Европы с высоким риском терактов

Турция, Украина и Франция стали тремя странами Европы, которые МИД Великобритании считает странами "с высоким риском" осуществления терактов, в частности в предпраздничный и праздничный периоды. Такой вывод сделало британское издание The Sun, проанализировав последние предостережения МИД Великобритании своим туристам и Global Terrorism Index, передает Укринформ.

"После Турции, Украины и Франции следующими среди "опасных" стали Великобритания, ФРГ, Бельгия и Греция", - пишет издание.

Последними тремя странами в топ-10 наиболее опасных относительно угрозы терактов в праздничные дни стали Швеция, Ирландия и Италия.

Среди направлений, которые являются популярными для зимнего отдыха, британские дипломаты определили наиболее опасными Австралию, Таиланд, Мальдивы и Филиппины.

В целом самой опасной страной в этом рейтинге стал Ирак, за ним - Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан.