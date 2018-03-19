Венгрия недовольна планами Украины возобновить военную базу в Берегово

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово, сообщает интернет-издание "ЕП" со ссылкой на местное издание Hirado.hu.

Сиярто беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров среди населения.

Глава МИД Венгрии добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывает еще большее беспокойство.

"Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - заявил Сиярто.

Как сообщалось, Климкин призвал МВД и СБУ наблюдать за ситуацией с венграми на Закарпатье.