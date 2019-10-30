Будапешт пытался туда вставить свои требования по Закарпатью.

Венгрия заблокировала совместное заявление послов НАТО по Украине, которое должно было быть принято Североатлантическим советом.

Об этом в среду во время Евразийского форума в Будапеште заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает Daily News Hungary.

"Венгрия ветировала совместное заявление послов НАТО по Украине", - говорится в сообщении.

По словам Сиярто, Венгрия "не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов".

Венгерский министр добавил, что Будапешт также подал несколько предложений по внесению изменений в общее заявление, в которых говорилось о том, что Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. При этом глава венгерского МИД утверждает, что несколько предложений базировались на принципах Совета Европы и ООН.

Он отметил, что решение о наложении вето было принято после того, как все венгерские предложения были отклонены на заседании послов НАТО. Сиярто сказал, что "лишение прав меньшинств одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе", и заявление должно содержать положение о "восстановление этих прав".

Напомним, в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.

В сентябре министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о встрече на высшем уровне, которая должна открыть путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.