Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел

Будапешт раз высказывает претензии к языковой статьи украинского закона об образовании

Заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел этой неделе не состоится, однако тесное сотрудничество Альянса с Киевом будет продолжаться.

"На данный момент никаких комиссий Украина-НАТО не запланировано. Но Украина является важным партнером для НАТО и наш диалог продолжается" , - сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Альянс дальше "тесно сотрудничать с Украиной и оказывать политическую и практическую поддержку".

По информации "Укринформа" , Венгрия раз заблокировала заседание комиссии. Отмечено, что Будапешт уже в третий раз блокирует проведение заседания комиссии, выражая так претензии к языковой статьи украинского закона об образовании.

В четверг, 27 апреля, в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета на уровне глав МИД союзников. Украинская сторона планировала провести в рамках встречи заседания Комиссии Украина-НАТО. Все союзники, а также Международный секретариат Альянса поддержали такую инициативу, однако Венгрия ветировал его.

Напомним, что в феврале Венгрия заблокировала уже второе министерское заседание НАТО . В октябре прошлого года Будапешт ветировал созыва заседания комиссии НАТО-Украина, запланированное на 6 декабря. Оказывая давление на Украину, власти Венгрии требует пересмотра языковой нормы закона об образовании.

20 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил о намерении заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.