Венский суд освободил Фирташа

Суд в Вене (Австрия) освободил украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа под ранее внесенный залог в 125 миллионов евро. Об этом "Украинской правде" сообщил источник, близкий к защите предпринимателя.

Как сообщалось, 21 февраля Высший земельный суд Вены снял запрет на возможность экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.

Напомним, что ранее суд первой инстанции посчитал, что запрос американской прокуратуры политически мотивирован, и отказал ей в экстрадиции. Теперь этот отказ отменен, и решение вопроса передается в ведение министра юстиции Австрии, который должен согласиться на экстрадицию или отказать в ней.

В связи с чем мнение двух австрийских судов оказалось диаметрально противоположным, сказать сложно. Само обвинение, выдвинутое Фирташу в Штатах, довольно сомнительно, поскольку речь идет о взятке, которую якобы от имени украинского бизнесмена дали в Индии 10 лет назад. Само же дело материализовалось три года назад в разгар бурных событий в Украине. Поэтому есть основания считать, что здесь не обошлось без политики. А поскольку политическая линия Вашингтона после прихода Дональда Трампа меняется, то вполне вероятно, что и политически мотивированные решения будут меняться.