Верховный суд поддержал запрет Трампа на въезд беженцев в США

Верховный суд США поддержал запрос администрации президента США Дональда Трампа о продлении запрета на въезд для большинства беженцев согласно с миграционным указом, передает УНН со ссылкой на СNN.

Без комментариев суд заблокировал постановление Федерального апелляционного суда, которое освобождала бы беженцев, которые имеют договорное обязательство от организации по переселению, от запрета на въезд, признав этот запрет законным.

Такое решение может повлиять на судьбу примерно 24 тысяч человек.

Запрет на поездки в США касается некоторых людей из Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Судьи не объяснили своих соображений, для принятия решения запрос поддержали пять судей.

Ожидается, что суд примет окончательное решение о запрете поездок 10 октября.