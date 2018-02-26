Верховный суд РФ отклонил апелляцию Собчак на признание регистрации Путина кандидатом

Верховный суд России (ВС) отклонил апелляционную жалобу Ксении Собчак на признание незаконной регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты. По мнению Ксении Собчак, ЦИК не имел права регистрировать Владимира Путина, поскольку тот уже занимал пост президента установленные Конституцией «два срока подряд». Суд счел доводы истицы основанными на ошибочном толковании закона.

«Я буду осуждать с адвокатами целесообразность дальнейших действий»,— сказала госпожа Собчак. Ее юрист Илья Новиков пояснил, что мотивировочную часть решения суд выдаст завтра, и уже на ее основании адвокаты предложат решение. «В последний раз высшая судебная инстанция, Конституционный суд (КС), высказывался на эту тему 20 лет назад, в 1998 году. Если в позиции ВС мы обнаружим столкновение с постановлением КС, который установил, что два срока подряд для президента — это конституционный предел, мы будем искать возможность обратиться в КС»,— сказал Илья Новиков. Иск, оспаривающий решение Центризбиркома, госпожа Собчак подала 14 февраля.