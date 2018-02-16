Верховный суд России разрешил Путину участвовать в выборах

В России Верховный суд отказался удовлетворить жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак о признании незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства, пишет Интерфакс.

"В удовлетворении административного иска Собчак Ксении Анатольевны об отмене постановления ЦИК России от 6 февраля 2018 года "О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина" отказать", - огласил решение судья Николай Романенков.

Стоит отметить, что суд не увидел нарушения законодательства в действиях избирательной комиссии, которая зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборы президента.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, кандидат в президенты России Ксения Собчак подала в Верховный суд жалобу на решение Центральной избирательной комиссии РФ о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на должность главы государства.