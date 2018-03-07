Вещество, которым отравили Скрипаля, в 2002 году использовала ФСБ - СМИ

Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля могли отравить в Британии сильнодействующим синтетическим наркотиком фентанил, выяснило "Радио Свобода".

Вещество, которым в Великобритании, предположительно, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году. Об этом 6 марта сообщило "Радио Свобода".

Речь идет о синтетическом наркотике фентанил, который действует значительно сильнее героина, говорится в публикации.

Информация о том, что газ на основе фентанила ФСБ использовала во время спецоперации в театральном центре на Дубровке, содержится, в частности, в официальном ответе спецслужбы на запрос главы движения "За права человека" Льва Пономарева.

Отмечается, что следы наркотика в образцах одежды заложников террористов обнаружили в 2012 году специалисты научно-технологической лаборатории британского министерства обороны.

Указанный центр экспертиз находится в Солсбери. Именно в этом городе 4 марта в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. Сейчас оба находятся в критическом состоянии.

Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.

Скрипаль является бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.

Дом в Солсбери бывший шпион приобрел в 2011 году.