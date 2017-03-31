В.Гройсман: за два года местные бюджеты выросли на 100 млрд грн

С 2014-го по 2016 год местные бюджеты выросли на 100 млрд грн. Об этом на встрече "Децентрализация. Истории успеха. Новые задачи" в пятницу сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"С 2014 по 2016 год местные бюджеты выросли на 100 млрд грн. Это колоссальный ресурс, а если говорить о 2016-ом (по сравнению - ред.) к 2015 году - 50 млрд грн. Это колоссальный ресурс, которого никогда не было в местных бюджетах и которые не могли позволить себе делать модернизацию, развитие и так далее", - сказал В.Гройсман.

Напомним, вице-премьер Г.Зубко подчеркнул, что реформа ДФС должна учесть интересы местного самоуправления.