Вибори до Держдуми РФ: соратники Навального заявляють про масові фальсифікації

19 вересня в Росії завершилося триденне голосування до Державної думи. Керівна партія "Єдина Росія" заявляє про свою перемогу на виборах до Держдуми, підсумки яких підраховують.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані ЦВК РФ.

Станом на 5 годину ранку було підраховано 53,72% протоколів. Відтак "Єдина Росія" набирає 46,60%, КПРФ - 21,18%, ЛДПР - 7,99%, "Справедлива Росія - Патріоти - За правду" - 7,59%, партія "Нові люди" - 5,88%.

За даними ЦВК після підрахунку 53% протоколів, за одномандатними округами "Єдина Росія" набирає 194 місця в Держдумі. КПРФ поки отримує 16 мандатів, "Справедлива Росія - Патріоти - За правду" - 7, ЛДПР - 1, "Батьківщина" - 1, від "Громадянська платформа" - 1. Ще 5 місць у самовисуванців.

Наразі не опубліковані результати електронного голосування на виборах у Москві. Дистанційно там проголосувало майже 2 мільйони людей, і ці результати можуть серйозно вплинути на результат голосування в одномандатних округах. Прихильники опозиціонера Олексія Навального звинувачують владу в намірі фальсифікувати результати, передає "Радіо Свобода".

Згідно з попередніми даними, зараз в більшості з 15 московських округів лідирують кандидати, підтримані так званим "Розумним голосуванням", головним чином від КПРФ. Однак прихильники Навального побоюються, що за допомогою системи електронного голосування ситуація може помінятися. Раніше експерти говорили про непрозорість і уразливості електронного голосування.

Вибори до Держдуми Росії проходили також і на території окупованого Криму. До голосування на російських виборах були залучені й жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), яким видали раніше російські паспорти.

Нагадаємо: 17 вересня МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення Росією 17-19 вересня виборів депутатів до Державної думи на окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян Росії на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.