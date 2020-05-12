Вибори президента США: Байден випереджає Трампа майже на 10% - опитування

Перевага Байдена є найстійкішою у гонці з 1944 року.

Дані свіжого соціологічного опитування показують, що колишній віцепрезидент США Джо Байден випереджає президента країни Дональда Трампа з різницею у 9% - 50% проти 41%. Водночас, якщо число кандидатів в президенти США включати висуванця від Лібертаріанської партії Джастіна Амаша, то у Байдена 47% підтримки, у Трампа 40% й Амаша - 5%, передає CNN.

Опитування Монмут університету показав, що лідерство Байдена настільки стабільно, наскільки це можливо. Він збільшив свій рейтинг на 6% за останній місяць.

Стійкість в опитуваннях є рекордною, пише CNN. Перевага Байдена є найбільш стійкою у гонці з 1944 року.

В Айові Трамп випереджає Байдена на два відсотки, в той час як останній лідирує в опитуваннях в штатах Іржавого поясу і Північній Кароліні.

А внутрішні опитування Трампа показують, що він програє вибори президента.