Вибори в Грузії. Опозиція поставила намети під парламентом

Лідери і прихильники кількох опозиційних партій, які відмовляються визнати підсумки парламентських виборів, встановили намети біля будівлі парламенту Грузії в центрі Тбілісі. Про це повідомляють Новости-Грузия.

Працівники поліції намагалися перешкодити протестувальникам розбити наметове містечко. На місці сталося кілька сутичок.

"Я хочу висловити свій протест як рядовий громадянин. Хто хоче, хай іде додому, хто хоче - залишається... Неважливо скільки нас буде - один, два або три. Навіть якщо я залишуся одна, я все-таки буду стояти біля парламенту. Я розумію, що боротьба з олігархом і Росією виснажлива, але я залишаюся біля парламенту і в такій формі висловлюю протест", - заявила одна з лідерок колишньої правлячої партії Єдиний національний рух, ексглава Нацполіції України Хатія Деканоїдзе.

Опозиція має намір продовжувати протести до тих пір, поки в країні не буде призначено дострокове голосування. На 8 листопада опозиція намітила масштабну акцію-хід, обіцяючи зібрати в Тбілісі "всю Грузію".

Парламентські вибори в Грузії пройшли 31 жовтня. Частина опозиційних партій вважає їх нелегітимними.

Опоненти впевнені, що виборча адміністрація сфальсифікувала підсумки голосування на користь правлячої Грузинської мрії. Одночасно політики говорять про масові підкупи виборців, вкидання бюлетенів, бійки на виборчих дільницях та інші серйозні порушення.

За даними ЦВК, Грузинська мрія отримує 48,15% голосів за пропорційною системою, а блок експрезидента Міхеїла Саакашвілі Єдиний національний рух - Сила в єдності - 27,14%.

Всього в парламент десятого скликання проходять сім партій і два блоки. 30 жовтня нардепка з фракції Слуга народу, глава делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько заявила, що Грузія відмовилася пускати українських нардепів як спостерігачів на парламентських виборах 31 жовтня.