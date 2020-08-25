Винні в отруєнні Навального мусять за це відповісти - Боррель

Євросоюз вимагає від влади РФ негайно ініціювати незалежне і прозоре розслідування отруєння Олексія Навального.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

"Вкрай важливо, щоб російська влада негайно ініціювала незалежне і прозоре розслідування отруєння пана Навального. Російський народ, а також міжнародне співтовариство вимагають представити факти, що ховаються за отруєнням Навального", - зазначив глава європейської дипломатії.

При цьому він нагадав, що попередні результати обстеження в лікарні "Шаріте" в Берліні свідчать, що "лідер російської опозиції Олексій Навальний був отруєний під час перебування в Сибіру".

"Європейський союз рішуче засуджує можливе замах на пана Навального... Винні мусять бути притягнуті до відповідальності", - підкреслив Боррель.

Як повідомлялося, консиліум лікарів "Шаріте" 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази. Зараз проводяться більш розширені дослідження.

Російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, політика госпіталізували.

22 серпня спецлітаком його доставили в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільнотяжкий.