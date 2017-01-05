Виталий Портников: Бунт российских доноров

Накануне Нового года произошло событие, которое мало кто заметил вне России. Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с жесткой критикой решения центральных властей относительно увеличения расходов его республики на нужды Москвы. А проще говоря - на датируемые регионы. Как известно, Республика Татарстан - один из немногочисленных российских регионов- доноров. И расходы этих регионов на всю остальную страну постоянно растут - а значит, падает их собственное благосостояние.

У меня нет никаких сомнений, что возмущение по поводу искусственного уменьшения бюджетных трат происходит отнюдь не только в Татарстане. То, что руководство этой республики решилось на публичную дискуссию, связано с ее новейшей политической историей.

Как известно, 25 лет назад Республика Татарстан активно боролась за превращение из автономной республики Российской Федерации в новую союзную республику. В 1991 году в Казани даже отказались от проведения выборов президента РСФСР, так что до 1999 года единственным легитимно избранным гражданами республики руководителем был президент Татарстана Минтимер Шаймиев, а вовсе не Борис Ельцин. Ситуация не намного улучшилась даже после краха Советского Союза и провозглашения независимости Российской Федерации. Татарстан, в отличие от практически всех тогдашних субъектов Российской Федерации (Чечня заявляла о своей независимости от России) отказался от подписания Федеративного договора. Отношения Москвы и Казани регулируются отдельным соглашением. Но и после его заключения в отношениях Татарстана с федеральным центром было немало проблем.

Однако самое главное все эти десятилетия оставалось неизменным - Татарстан как был, так и остается самым настоящим "государством в государстве". Ни Борис Ельцин, ни его преемник Владимир Путин не покушались на режим, созданный в Татарстане его первым президентом Минтимером Шаймиевым, - режим своеобразного баланса между национальными интересами татарского народа и его номенклатуры и интересами Москвы. Уйдя в отставку, Шаймиев передал власть одному из своих ближайших соратников и друзей семьи - Минниханову. За эти годы в Татарстане - в отличие от остальной России - сложилась консолидированная политическая нация. И почему нужно удивляться, что лидеры Татарстана не хотят платить за других больше, чем платили?

Путину придется определяться: либо он оставит "богатых" в покое, либо попытается размазать бедность ровным слоем по всей территории России

Необходимость "раскулачивать" относительно благополучные регионы страны может привести к социальным и политическим кризисам там, где стабильность нужнее всего - в Москве, Петербурге или Казани. Так что рано или поздно Путину придется определяться: либо он оставит "богатых" в покое, либо попытается размазать бедность ровным слоем по всей территории России - и в результате получит бунт некогда благополучных граждан и недовольство элит.

Мне кажется, что Путин выберет "богатых". Но при этом интересно, с какой стороны в списке "бедных" окажется оккупированный им Крым - среди тех, кто перестанет получать помощь первым, или среди тех, кому будут помогать "из стратегических соображений" до последнего?

С одной стороны, именно с аннексии Крыма российские проблемы и начались - так что стоит ли бросать на произвол судьбы "символ сакральности"? А с другой, если проблемы усиливаются и становится ясно, что Крым можно будет и не удержать, то стоит ли зарывать деньги в потенциально чужую территорию, да еще и вызывать этим раздражение тех, кто кормит всю остальную страну?

Виталий Портников

Специально для Крым.Реалии