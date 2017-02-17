Вице-адмирал Гарвард отказался стать советником Трампа по нацбезопасности - СМИ

По сообщению источников телеканала CBS, причиной отказа вице-адмирала военно-морских сил США Роберта Гарварда быть советником по национальной безопасности стал кадровый вопрос.

Вице-адмирал якобы потребовал создания собственной команды, а в Белом доме ему отказали Фото: ЕРА

Вице-адмирал военно-морских сил США Роберт Гарвард отклонил предложение президента США Дональда Трампа занять пост его советника по национальной безопасности после отставки Майкла Флинна, сообщает телеканал CBS News.

Источники, близкие к ситуации, сообщили, что между Гарвардом и президентской администрацией вышел спор по поводу кадрового обеспечения Совета Безопасности. Вице-адмирал якобы потребовал создания собственной команды, а в Белом доме ему отказали.

Так, Трамп сообщил заместителю Флинна, что за ним должность сохранится, однако Гарвард отказался от такого заместителя, а после дня переговоров - от самой должности.

60-летний бывший морской котик, Гарвард служил заместителем командующего Центрального командования США, занимал должность заместителя начальника Объединенного командования специальных операций в Северной Каролине.

Кроме того, Гарвард командовал войсками в Ираке и Афганистане в течение шести лет. При президенте Джордже Буше-младшем он работал в Совете национальной безопасности в качестве директора по стратегии и политике в отделе по борьбе с терроризмом.

Вице-адмирал мог прийти на место генерала Майкла Флинна, подавшего в отставку 13 февраля. Причиной его ухода в Белом доме назвали "утрату доверия" со стороны президента.

В январе 2017 года издание The Wall Street Journal сообщило, что разведслужбы расследовали связи Флинна с представителями российских властей. В частности, расследуются телефонные звонки Флинна послу России в США Сергею Кисляку, совершенные в конце декабря 2016 года. Известно, что в день введения дополнительных санкций в отношении Кремля 29 декабря зафиксировали пять телефонных разговоров советника и Кисляка.

Предметом дознания также являются более ранние контакты советника главы Белого дома с российскими официальными лицами.

По сведениям The New York Times, 26 января советника президента опрашивали агенты ФБР.

15 января, ссылаясь на слова Флинна, вице-президент Майк Пенс сказал в интервью Fox News, что беседа генерала с Кисляком не касалась вопроса санкций.

Однако 10 февраля издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Флинн обсуждал с Кисляком снятие санкций с РФ.

Исполняющим обязанности советника Трампа по нацбезопасности является генерал в отставке Джозеф Кит Келлог.