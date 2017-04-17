Вице-президент США заявил о "конце эры стратегического терпения" США в отношении КНДР

Вице-президент Соединенных Штатов Америки, республиканец Майк Пенс сообщил о "конце эры стратегического терпения" в отношении Северной Кореи. Об этом он заявил после посещения 17 апреля демилитаризованной зоны, которая разделяет Северную и Южную Кореи, передает агентство Yonhap News.

Пенс вместе с дочерью побывал недалеко от демилитаризованной зоны, которая разделяет Корейский полуостров. Он отметил, что США будут поддерживать "железный союз" с Южной Кореей и добиваться мира силой.

По его словам, в отношении Северной Кореи возможны любые меры, и ей стоит отбросить сомнения относительно решимости Соединенных Штатов Америки быть вместе с союзниками.

Также отмечают, что четырехкилометровая буферная зона на Корейском полуострове имеет особое значение для Пенса, поскольку его покойный отец, Эдвард Пенс, воевал в этом районе в составе армии США во время Корейской войны 1950-1953 годов.

Напомним, в Северной Корее создали новый вид войск. На параде в КНДР были замечены "специальные тактические войска".