Вице-спикером ПАСЕ на закрытом голосовании избрали главу российской делегации Толстого

Заместитель председателя Госдумы Российской Федерации, глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Петр Толстой избран вице- спикером ПАСЕ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Закрытое голосование по кандидатуре Толстого прошло в два тура. Итоги были объявлены в конце пленарного заседания.

В первом туре Толстой не набрал необходимого количества голосов, которые определяются большинством от списочного состава делегатов. Поэтому был объявлен второй тур голосования, где результаты определяются простым большинством от числа присутствующих в зале парламентариев.

Отмечается, что предложение провести по Толстому закрытое голосование поступило в минувший понедельник от представителя украинской делегации Марии Мезенцевой (партия "Слуга народа"). Мезенцева заявила, что "риторика Толстого противоречит европейским ценностям", и предложила провести отдельное закрытое голосование по представителю российской делегации.

Остальные 18 вице-председателей ПАСЕ были утверждены открытым голосованием 27 января. В том числе - депутат Верховной Рады Александр Мережко. Главой ПАСЕ избран бельгийский сенатор Хендрик Дамс

Напомним, зимняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге 27 января и продлится до 31 января. В первый день сессии депутаты оспорили полномочия российской делегации.