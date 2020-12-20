Виявили новий штам коронавірусу: країни ЄС обмежують в'їзд із Британії

Країни Євросоюзу почали обмежувати пасажирські перевезення з Великобританією у зв'язку із виявленням нового штаму коронавірусу на її території. Новий генетичний варіант вірусу може бути на 70% більш заразним.

До цього повідомлялося, що заборону на пасажирські авіаперевезення з Великобританії вводять Нідерланди. Там заявили, що стежать за розвитком подій з новим штамом вірусу і розглядають додаткові заходи щодо інших видів транспорту.

Опівночі авіасполучення з Великобританією припинить Німеччина, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на міністерство транспорту ФРН. Заборона почне діяти з понеділка, 21 грудня, і триватиме як мінімум до 31 грудня.

Відзначається, що виключення будуть зроблені тільки для вантажних літаків.

Тимчасово скасовують авіарейси з Великобританії Австрія та Італія. Як повідомляє Радіо Свобода, обмеження поки введені на 24 години. Однак незрозуміло, коли саме заборона набуде чинності.

Авіасполучення з Британією припинили й у Бельгії. Про це повідомило британське видання BBC. Крім того, країна зупинила пасажирські залізничні перевезення в Великобританію.

Планує ввести обмеження на подорожі до Британії Франція.

Мутований коронавірус в Британії: що відомо

14 грудня міністр охорони Здоров'я Великобританії Меттью Хенкок заявив, що в країні виявили новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який поширюється швидше.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зазначив, що новий генетичний варіант вірусу може бути на 70% більш заразним.