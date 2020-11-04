Визначення переможця президентських виборів у США може затягнутись - американські оглядачі

Оглядачі у США відзначають, що підрахунок виборів може затягнутись.

Обидва кандидати зробили оптимістичні заяви щодо своїх шансів на перемогу. Байден закликав прихильників до терплячості і сказав, що вони перебувають на шляху до перемоги. Президент США у Twitter заявив, що "ми значно випереджаємо", і що "вони намагаються вкрасти вибори". "Ми ніколи не дозволимо цього зробити", - відзначив Трамп у повідомленні.

Соціальна мережа Twitter додала до цього повідомлення Трампа примітку, що "весь або частина вмісту цього твіта ставиться під сумнів і може подавати невірну інформацію з приводу виборів, або іншого громадського процесу".

Трамп також написав в іншому повідомленні у Twitter, що сьогодні зробить заяву.

Деякі оглядачі закликають не чекати оголошення результатів виборів президента у найближчі години.

"Ми не знали точних результатів виборів до півночі у день виборів у 1960, 1968, 1976, 2000, 2004 та 2016. Тож не треба удавати, що цей рік чимось особливий. Звісно ж, цього року ми маємо пандемію та рекордну явку", - заявила в ефірі каналу CBS News журналістка Нора О'доннелл.

Сьогодні, до початку підрахунку голосів, неприбуткова громадська організація "Центр Картера" оприлюднила наступне повідомлення у соціальній мережі Twitter:

"Навіть якщо цього року підрахунок результатів виборів займе більше час, це не означає, що кінцевий результат не буде точним. Америка має надійне систему та план на кожен варіант розвитку подій".

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