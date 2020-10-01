Влада Німеччини розробляє законопроект про "дистанційку"

Влада Німеччини готує законопроект, який дасть жителям країни право обирати місце роботи з дому, а також регулюватиме віддалений режим роботи, заявив в інтерв'ю Financial Times міністр праці країни Губертус Гайль.

Він зазначив, що законопроект буде опублікований найближчими тижнями.

За словами міністра, закон дозволить встановити чіткі межі між особистим життям і роботою співробітників. Гайль відповів критикам, які вважають, що плани влади обмежать можливість колективних дій працівників і можуть сприяти тому, що компанії будуть наймати співробітників у країнах з більш низькою вартістю праці.

"Ми не можемо зупинити зміни, що відбуваються в світі, і ми не хочемо цього робити", - сказав він, наголосивши на необхідності трансформувати технологічний прогрес у соціальний.