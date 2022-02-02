Владика УГКЦ поспілкувався з головами українських громад Нової Зеландії

Владика Української греко-католицької церкви Микола Бичок, єпарх Мельбурнський, провів онлайн-зустріч з головами українських громад Нової Зеландії.

Зауважується, що на зустрічі також були присутні: о. Андрій Микитюк, Ольга Воробей (Веллінгтон), Рената Маргевка (Крайстчерч) та Юрій Гладун (Окленд). Учасники зустрічі коротко розповіли про діяльність українських громад на островах Нової Зеландії. Поділилися досягненнями та викликами, які стоять перед українською громадою.

«Головною темою обговорень була присутність священника у Новій Зеландії, адже після від’їзду о. Ігоря Колісника, ЧНІ, вірні в Новій Зеландії практично залишилися без душпастирської опіки. Найбільшою перешкодою для відновлення візитів священника сьогодні є закриті кордони через хворобу коронавірусу», – йдеться в повідомленні.

Владика Микола у своєму зверненні зазначив: «Для мене як нового єпископа є великий обов’язок подбати за вірних, розкинутих по всій нашій єпархії, яка охоплює Австралію, Нову Зеландію та Океанію. Ми живемо в часах багатьох викликів, спричинених пандемією коронавірусу. Проте тільки-но відкриються кордони Нової Зеландії, ми готові відвідувати з душпастирськими візитами всіх наших вірних в цій країні».

В УГКЦ додали, що всі присутні подякували за важливу зустріч та висловити бажання щодо тісної співпраці між Церквою та українською громадою на благо наших людей в Новій Зеландії. А поки що є нагода долучатися до онлайн-богослужінь. Ця зустріч на прохання владики Миколи була організована о. Андрієм Микитюком, який з 2012 по 2015 роки систематично відвідував Нову Зеландію з душпастирськими візитами.