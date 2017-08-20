Власти Испании идентифицировали еще три жертвы теракта в Барселоне, среди них - мальчик из Австралии

Власти Испании утверждают, что идентифицированы еще три жертвы теракта в Барселоне, который произошел 17 августа. Среди них семилетний мальчик из Австралии.

Об этом сообщает Assosiated Press.

19 августа премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что после теракта в Барселоне не могут найти семилетнего мальчика. Сегодня представители службы скорой помощи в Каталонии сообщили, что Джулиан Кадман был одним из 13 человек, погибших во время теракта.

Две другие жертвы, идентифицированные сегодня, были жителями Бельгии и Италии. Фамилии их пока не называются.

Днем 17 августа в Барселоне на пешеходной улице Рамбла микроавтобус въехал в толпу. Ответственность за теракт на себя взяла группировка "Исламское государство".

В ночь на 18 августа в каталонском городе Камбрильсе террористы на автомобилях с фальшивыми поясами смертников попытались врезаться в пешеходов, а затем с ножами атаковали прохожих. Полиция открыла огонь по автомобилю.

В результате нападений погибло 15 человек (13 - в Барселоне, один - в Камбрильсе, еще одно тело обнаружено в пригороде Барселоны в автомобиле, который угнали злоумышленники), более 100 - пострадало.

Сообщалось, что шесть террористов ликвидированы, полиция назвала фамилии троих из них.

19 августа местное издание El Pais написало, что организатором терактов в Испании был имам мечети.