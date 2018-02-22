Власти Москвы разрешили установить памятную доску на доме Бориса Немцова

Мэрия Москвы разрешила установить памятную доску оппозиционному политику Борису Немцову на доме, где он жил - Малая Ордынка, 3.

Об этом сообщил в Twitter мэр города Сергей Собянин.

"27 февраля исполняется три года со дня гибели Бориса Немцова. В Правительство Москвы с просьбой увековечить его память и установить памятную доску на доме, где он жил, обратилась Ксения Собчак. Ее обращение поддержали многие общественные деятели", - написал Собянин.

Он добавил, что доску установят за общественные деньги при условии согласования жителей этого дома.

На доме Немцова уже была мемориальная табличка его памяти. В последний раз такая доска была установлена в начале сентября. На ней было написано: "Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от руки наемного убийцы 27 февраля 2015 года". Решение об ее установлении приняли собственники квартир дома после голосования, которое организовал муниципальный депутат Сергей Марков, житель этого дома.

Однако позже табличку демонтировали. Активист SERB Гоша Тарасевич рассказал, что это сделало его движение. SERB отвез табличку в ОВД, активисты написали заявление с требованием "привлечь к ответственности лиц самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску".

Вице-мэр Москвы Леонид Печатников, комментируя тогда ситуацию, сказал, что доска должна быть демонтирована, потому что ее установили самовольно. Он утверждал, что у собственников жилья нет права самостоятельно устанавливать табличку. "Префектура, которая проводит рейды по выявлению таких незаконно установленных объектов, попросту не доехала до дома, где установили табличку Немцову", - сказал он в ответ на вопрос "Интерфакса" о том, почему власти Москвы ранее не приняли мер по демонтажу памятной доски.

Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В июле 2017 года пяти фигурантам дела вынесли обвинительные приговоры - они получили от 11 до 20 лет колонии. Дочь Немцова Жанна считает преступление нераскрытым.