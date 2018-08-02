Власти Москвы запретили акцию в поддержку Сенцова

Власти Центрального округа Москвы отклонили заявку на проведение акции в поддержку режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку с требованием об освобождении украинских политзаключенных в РФ.

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на организатора акции кинокритика Алексея Медведева.

"Префектура Центрального административного округа Москвы отказала в проведении пикета на Чистых прудах в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова", - рассказал Медведев.

По его словам, официальной причиной отказа в проведении акции стало решение Басманного суда, связанное с беспорядками на митинге оппозиции в мае 2012 года в этом районе (тогда на последствия митинга пожаловались местные жители).

Медведев назвал отказ абсурдным и заявил, что будет обжаловать решение властей округа. Он также заявил, что выйдет с одиночным пикетом, если его требования не будут удовлетворены.

Сообщается, что организаторам отказали в проведении митинга и в остальных пяти предложенных ими местах. Предлогом для этого якобы послужили другие мероприятия, запланированные на ту же дату, что и акция в поддержку украинского режиссера.

Организаторы хотели провести акцию в поддержку Олега Сенцова 4 августа. Планировалось участие в ней около 100 человек. При этом, как подчеркнул Медведев, акция не должна носить политический характер.

Напомним, Сенцов осужден в России на 20 лет колонии строгого режима за якобы террористическую деятельность в оккупированном Россией Крыму. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Он голодает уже 80 дней.