Вместо Путина к митингующим в Кемерово прибыл ОМОН и пригнали автозаки

Тысячи людей на площади требуют, чтобы к ним прибыл президент России и наказал виновных в трагедии

На площадь Советов в Кемерово, где во вторник 27 марта собрались тысячи людей на акцию протеста против властей после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня", прибыли силы спецназа Росгвардии и пригнали автозаки. Хотя митингующие требовали, чтобы к ним прибыл президент Путин, о визите которого в Кемерово люди узнали из СМИ

Изначально на площади Советов собрались около 300 человек, затем количество людей стало увеличиваться. Многие принесли с собой фотографии детей. Вскоре к площади подъехало шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа, пять автомобилей "скорой помощи".

Позже к площади подъехали еще два автобуса с полицейскими, шесть микроавтобусов и около десятка легковых автомобилей.

Сотрудники Росгвардии выстроились в несколько рядов у входа в здание обладминистрации.

Участники митинга неоднократно требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей. Время от времени толпа начинает скандировать "Правду!" и "В отставку!".

Напомним, пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье, 25 марта. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров, поздно вечером открытое горение было ликвидировано, однако к утру здание загорелось вновь. На площади 600 кв. метров обрушилась кровля. Также стало известно, что количество жертв достигло 64 человек, среди которых и дети.

Как сообщали свидетели трагедии, многие погибли и пострадали, выпрыгивая из окон. Ситуация усугубилась тем, что в торговом центре не сработала система оповещения о пожаре.