ВМС США обнаружили все тела погибших моряков после столкновения эсминца

Военно-морские силы США обнаружили все тела погибших моряков, которые ранее считались пропавшими без вести после столкновения ракетного эсминца USS John S. McCain с торговым судном возле Сингапура, сообщает "7 флот" в Twitter.

"Обновление по USSJohn S. McCain: дайверы достали останки всех 10 моряков эсминца", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, эсминец "Джон Маккейн" находился к востоку от Сингапура, когда незадолго до рассвета столкнулся с нефтяным танкером "Алник", шедшим под флагом Либерии. Столкновение оставило большую пробоину в левом борту эсминца. Оказались затопленными каюты членов экипажа. Пять моряков пострадали, еще десять ранее считались пропавшими без вести.