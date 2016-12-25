Во Флориде арестован мужчина, якобы угрожавший Трампу в соцсетях

Во Флориде мужчина был арестован после того, как в четверг якобы угрожал жизни избранного президента Дональда Трампа в соцсети Facebook. Об этом сообщает The Hill.

"Я просто рад, что Обама не отобрал все наши пушки! Я вижу хорошее применение одной сейчас", - написал в соцсети 59-летний Кевин Кит Крон. Вместе с записью он разместил фото Трампа.

Еще один пост арестованного содержал фотографию человека, держащего снайперскую винтовку и надпись о том, что Трамп не будет долго управлять страной.

Крону может грозить обвинение в угрозе убить избранного президента, что грозит потенциальным наказанием в виде пяти лет лишения свободы и $250 тыс штрафа. В суде, отвечая на вопрос угрожал ли он убийством Трампу, арестованный отметил, что его посты являются отражением первой поправки к Конституции США - права на свободу слова.

Ранее Крон два раза сидел в тюрьме за преступления, связанные с наркотиками и вождением с приостановленной лицензией.