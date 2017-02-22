Во Франции арестовали главу предвыборного штаба Ле Пен

Французская полиция взяла под стражу главу предвыборного штаба и охранника кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен по делу о нецелевом использовании средств Европейского Союза

Об этом сообщает Le Figaro.

Перед этим Катрин Гризе и Тьери Лежье были допрошены судебной полицией. Их обвиняют в том, что они получали плату за несуществующую работу.

Сама Ле Пен считает дело политическим заговором против нее.

"Французы знают как разтличить реальные дела и политический заговор", - заявила она.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством ранее установило, что председатель партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и охранник Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария.

Гризе заработала 298,5 тысячи евро, которые Ле Пен должна была возместить до 31 января. Заработок Лежье в размере 41,5 тысячи евро необходимо вернуть до 28 февраля.