Во Франции арестовали жену кандидата в президенты Франсуа Фийона

Во Франции поместили под стражу жену кандидата в президенты Франсуа Фийона Пенелопу. Об этом сообщает издание Mediapart в Twitter со ссылкой на источник в партии Фийона "Республиканцы".

В настоящее время у нее в доме проходит обыск.

Позже издание добавило, что информацию об аресте подтвердил другой источник из судебной системы.

Никакой другой информации о происходящем пока нет, однопартийцы Фийона от комментариев воздерживаются.

Ожидается, что сам Фийон выступит с заявлением в 12:00 по парижскому времени.

Как сообщала "Страна", в конце января самого Фийона допросили по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги. Его жену подозревают в фиктивном трудоустройстве и неправомерном получении зарплаты из государственного бюджета. Сотрудники прокуратуры также приняли решение привлечь к расследованию детей супругов, так как в период с 2005 по 2007 год они также числились помощниками парламентария Ф.Фийона.

Голосование в первом туре французских президентских выборов назначено на 23 апреля 2017 года, во втором туре - на 7 мая.