Во Франции произошла стрельба возле мечети: есть пострадавшие

03 июля 2017, 08:42
 В мире Источник: УНИАН

По предварительной информации, пострадали по меньшей мере четыре человека.

Во французской коммуне департамента Воклюз Авиньон произошла стрельба возле мечети.

Об этом сообщает La Provence, передает ТСН.

Огонь открыли двое мужчин в капюшонах, которые прибыли к месту инцидента на автомобиле.

При них было ружье и пистолет.

По предварительной информации, пострадали по меньшей мере четыре человека. Твиттер-каналы, в частности, News Executive, сообщают о том, что в результате инцидента со стрельбой, есть раненые.

Источник: УНИАН
 
 
 