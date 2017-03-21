Во Франции состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты

На первых теледебатах кандидатов в президенты Франции, которые впервые проходили в новой форме, острая полемика развернулась между правой популисткой, лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен и независимым кандидатом, экс-министром экономики Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам М.Ле Пен, "несколько лет назад на пляжах не сталкивались буркини" (купальный костюм мусульманских женщин, закрывающий тело целиком - ред.), а теперь Франции грозит опасность исламизации. В ответ на это Э.Макрон упрекнул М.Ле Пен в провокации, которая нацелена на то, чтобы внести раскол во французское общество.

В дебатах также принимали участие трое других претендентов на высший государственный пост: консерватор Франсуа Фийон, социалист Бенуа Амон и кандидат от Левой партии Жан-Люк Меленшон.

Стоит отметить, что первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля. К этому времени предполагается провести еще два раунда теледебатов.

Напомним, в марте 2017 год во Франции семь кандидатов собрали достаточное количество подписей народных избранников различных уровней для участия в президентских выборах, сообщили в Конституционном совете Франции.

10 марта эту планку в 500 подписей преодолели лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен и лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино.