Во Франции суд отказался закрыть "представительство ДНР"

Во Франции суд отказался отменить государственную регистрацию так называемого представительского центра террористической организации "ДНР", сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, судьи французского города Экс-ан-Прованс не считают, что деятельность "представительского центра ДНР" нарушает Венскую конвенцию 1964 года или узурпирует консульские полномочия.

В МИД Франции объяснили, что открытие подобных организаций возможно без предварительного согласия властей Франции из-за лазейки в законе, которая позволяет регистрировать общественные организации по упрощенному режиму.

По предварительной информации, прокурор намерен подать апелляцию на решение суда, чтобы отменить государственную регистрацию этой организации.

Как отмечает издание, так называемый глава "представительства ДНР" во Франции Жераль-Юбер Фаяра продолжает выполнять свои "обязанности". В частности, в 2018 году он вопреки украинскому законодательству посетил оккупированные территории Украины - был наблюдателем во время незаконных президентских выборов в оккупированном Крыму, встречался с главарями "ДНР".

Напомним, в декабре 2017 года прокуратура округа Экс-ан-Прованс получила иск о судебной ликвидации "представительства ДНР" в Марселе.