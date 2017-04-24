Во Франции во второй тур выходят Макрон и Ле Пен: что это значит

Первое место Эмманюэля Макрона в первом туре выборов во Франции означает цунами для политической системы Франции и победу европейских ценностей

В первом туре выборов во Франции Эмманюэль Макрон занял первое место с достаточно большим преимуществом. В мире постреальности, где спонтанные эмоции преобладают над здравым смыслом, в этом мире Путина, Трампа и Brexit, Франция продемонстрировала то, что она является страной картезианской, страной идей Декарта, страной разума и рационализма. Несмотря на стремление смахнуть с доски весь этот надоевший политический истеблишмент, французы поставили во главу угла конструктивный разум перед инстинктом отказа от системы любой ценой.

Второе, что эти выборы означают для Франции - страна имеет все основания стать настоящим лидером Европы, по крайней мере в политическом плане, и лидером западной цивилизации в целом, которая сейчас находится в плачевном состоянии. Франция открывает перспективу надежды в мире, который кажется скованным страхом.

И третье, победа Макрона означает победу Украины. Это единственный кандидат, который совершенно очевидно выступает за европейскую архитектуру, европейский Ренессанс, в котором Украина имеет шанс найти свое место достаточно быстро, активно, что является, прежде всего, задачей украинского гражданского общества и дипломатии. Я не знаю, насколько близко эти выборы коснулись украинского общества, но на мой взгляд должен быть энтузиазм на улицах Киева. Франция Макрона защищает фундаментальные ценности западной, европейской цивилизации -свободу и уважение к человеческой личности, которые отстаивали и на Майдане. Динамику эту важно превратить в действие, чтобы она стала реальной политикой.

Я не могу сказать, что победа во втором туре гарантирована Макрону на 100 %, так как мы живем в мире, где единственная уверенность состоит в отсутствии уверенности . Но на 80% мне кажется, эта победа достигнута. Хотя стеклянный потолок для Ле Пен и дал трещины, он все таки существует и нужно сейчас понять, что мы похоронили Пятую республику, созданную в 1958 году, чья Конституция была написана одним человеком, Шарлем де Голлем. Сейчас фундамент этой пятой Республики взорван, потому что биполярность, которая была в генетическом коде Пятой республики - она демонтирована. Рассыпались ключевые две партии - Социалистическая партия и Республиканцы и мы входим в стадию политического цунами, когда произойдет полный пересмотр политического пейзажа Франции, который должен проявиться во время парламентских выборов уже в июне.

Здравый смысл, который привел Макрона к лидерству в первом туре, восторжествует и во втором туре. Хотя вряд ли сложится Республиканский фронт против Марин Ле Пен, как это было в 2002 году, когда президент Жак Ширак противостоял ее отцу. Сейчас происходит атомизация политического пейзажа, но в целом французскими гражданами руководит разум, и думаю, что большинство электората Меланшона и Фийона все-таки проголосует за Макрона во втором туре. Но многое зависит от кампании между двумя турами.

Ле Пен еще может переломить ситуацию в свою сторону - искать компромат на Макрона, ворошить грязное белье, поставить знак равенства между уходящим президентом Олландом и Макроном, вернуться к политической биполярности: сказать, что она отныне является лидером осиротевших французских правых, а Макрон - левый кандидат, то есть попытаться свести все к борьбе правые против левых во втором туре выборов. И, конечно же, она может обратиться за помощью к Путину. Это для нее шанс сказать, что основы мира, в котором Путин и Трамп чувствуют себя хозяевами, рассыпаются. Трамп ведь вмешался в президентскую кампанию во Франции после теракта на Елисейских полях в четверг, когда был убит полицейский, и поддержал Ле Пен. Это, по сути, как его, так и Путина сиамская сестра. В целом, Ле Пен - победитель в первом туре, хотя и не абсолютный, как Макрон, ведь по опросам она была большую часть времени впереди него, но все же уступила.

И третий победитель выборов - Меланшон, который будет иметь на политическом ландшафте Франции достаточно прочные и интересные позиции. Никто его не видел на таком уровне, это победа определенной левой идеи, которая не умрет, так как не умирает желание жить в более справедливом мире.

Возрождение левой идеи придет не из таких институтов как Соцпартия, а придет с улицы, из гражданского общества, настроения которого Меланшону удалось поймать. Меланшон может стать лидером левой оппозиции. Ле Пен может возглавить правый полюс оппозиции, а посередине будет огромный плацдарм для Макрона.

Что же касается главного проигравшего - Фийона - его предадут мести партийного аппарата. Фийон - это просто катастрофа, я бы не хотел оказаться на его месте. Это самоубийство, к которому он привел правую идею во Франции. Эти выборы во Франции были для правых беспроигрышными, их нельзя было проиграть, но он умудрился их сделать такими, в которых нельзя выиграть. Политического будущего у Фийона нет никакого.

Я не скрываю своей радости и гордости за Францию. Она показала, что способна быть не только деревней галлов, которые просто сопротивляются. Это деревня галлов, которые открывают новую перспективу надежды, оптимизма, энтузиазма вопреки мейнстриму страха, который сковывает сейчас весь мир.

Александр Мельник, профессор геополитики в бизнес-школе ICN в Нанси (Франция) для LIGA.net