Во Франции за нарушение карантина оштрафованы почти пять тысяч человек

Французская полиция выписала почти пять тысяч штрафов за нарушение ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Из-за пандемии жителям страны разрешили выходить на улицу только по профессиональным или медицинским причинам, а также для покупки товаров первой необходимости и лекарств. Люди должны иметь при себе документ, в котором указана цель выхода из дома.

Как сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, за нарушение этих норм уже были оштрафованы 4955 человек. "Вчера штраф составлял 35 евро, а с сегодняшнего дня - 135 евро, он может подняться до 375 евро. Это должно быть фактором, сдерживающим людей", - сказал он.

По данным ресурса Worldometers, отслеживающий распространение коронавирусной инфекции, по состоянию на вечер 18 марта во Франции зафиксировано 9134 случая заражения. Умерли от заболевания COVID-19264 человека.