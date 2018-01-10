Во время массовых протестов в Иране задержали более 3,5 тысяч человек - СМИ

На свободу уже выпустили около 200 человек, преимущественно студентов. Однако подстрекателей и виновников беспорядков будут удерживать и дальше, отмечают местные правоохранители.

Количество задержанных правоохранителями во время массовых протестов в Иране могло достигать 3700 тысяч человек, сообщает DW со ссылкой на депутата парламента Ирана Махмута Садеги.

Садеги, которого относят к крылу реформаторов, сослался на списки, которые есть в распоряжении полиции и спецслужб страны, сообщает агентство dpa.

Он также заявил о том, что семьям задержанных демонстрантов должны немедленно сообщить об их судьбе. При этом комиссия парламента Ирана по гражданским свободам обратилась в Министерство юстиции с просьбой о доступе к задержанным, отметили в комиссии.

Тем временем на свободу уже выпустили около 200 задержанных, большинство из которых - студенты. Ожидается, что освобождения продолжатся, но, по словам правоохранителей, не коснутся подстрекателей к протестам и тех, кого обвиняют в беспорядках.

Членам "Организации моджахедов иранского народа", которым вменяют в вину подстрекательство к протестам, грозит смертная казнь.

Напомним, массовые протесты в Иране начались в конце декабря. В течение нескольких дней они охватили десятки городов, включая столицу страны - Тегеран.

Участники протестов выступают против введения режима жесткой экономии, который ударит по большинству граждан, на фоне увеличения расходов на военные нужды и активного участия в авантюрах в Сирии, Ливане и других странах Ближнего Востока. Президент Хасан Роухани призвал соотечественников к спокойствию.

В свою очередь вице-президент Ирана Эсхак Джахангири обвинил консервативные круги в подстрекательстве к протестам. По его мнению, они используют экономические проблемы в стране, чтобы подорвать реформы, которые проводит президент.

Из-за протестов в Иране заблокировали Telegram и Instagram. Власти объяснили такое решение необходимостью "поддержания мира и безопасности граждан".

В результате столкновений протестующих с полицией уже погибло более 20 человек, около 1000 - арестованы.

США и ЕС осудили насилие в отношении участников протестов. МИД Украины рекомендовало гражданам, находящимся в Иране, избегать мест массового скопления людей.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)