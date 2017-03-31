Во время слушаний в Сенате США обвинили Путина во вмешательстве в выборы президента

Власти Российской Федерации и президент РФ Владимир Путин вмешивались в ход выборов на пост президента США в 2016 году.

Об этом заявил заместитель главы комитета Сената США по разведке Марк Уорнер во время публичных слушаний, передает Голос Америки.

По словам Уорнера, каналы российской государственной пропаганды, такие как Russia Today, "негативными новостями" навредили предвыборной кампании экс- кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Президент России Владимир Путин распорядился построить тщательную целенаправленную кампания, чтобы подорвать наши выборы", - подчеркнул Уорнер.

При этом глава комитета разведки США Ричард Барр подчеркнул, что они получили более тысячи документов о кибератаках в ходе избирательной кампании в США. По предварительной информации, на их изучение уйдет еще несколько недель.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 28 марта, палата представителей США сообщила о переносе закрытого совещания при участии руководителей Федерального бюро расследований и Агентства национальной безопасности, на котором должны были обсуждаться возможные хакерские атаки со стороны России.

Ранее предполагалось, что расследование возможного вмешательства Российской Федерации в ход президентской кампании в США пройдут в открытом режиме, однако перед этим необходимо было провести закрытое совещание с директором ФБР Джеймсом Коми и руководителем АНБ Майком Роджерсом.