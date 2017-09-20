Во время учений в Беларуси РФ учит свою армию атаковать Запад, - Грибаускайте

Россия не способна побороть свою ненависть к Западу. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает Delfi.

Одним из доказательств ее утверждения, убеждена литовский президент, являются российско-белорусские учения "Запад-2017".

"Запад" - это только один из признаков того, что Кремль никак не может побороть свою ненависть к Западу", - сказала Грибаускайте.

Президент Литвы также подчеркнула, что во время этих учений Кремль учит "свою армию атаковать Запад".

Она также призвала лидеров всего мира повернуться к Восточной Европе, где Россия применяет "методы шантажа, насмешек и агрессии".

"Несмотря на то, что обязанности России, как постоянного члена Совбеза, - защита мира во всем мире, она напала на Грузию, незаконно аннексировала Крым и напрямую принимает участие в войне на востоке Украины, нарушая Хартию ООН", - добавила Грибаускайте.

Напомним, делегация РФ покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы.