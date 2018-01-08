Военные руководители НАТО и РФ встретятся впервые после аннексии Крыма

Военные руководители НАТО и России намерены в начале 2018 года встретиться для переговоров - впервые после аннексии Крыма. Об этом сообщает издание BuzzFeed News.

В частности, речь идет о возможности первой с начала российской агрессии на Востоке Украины встрече между Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Куртисом Скапарротти и руководителем генштаба российской армии Валерием Герасимовым. Встреча, как сообщается, должна состояться уже в этом месяце, в январе 2018 года.

По данным американськго издания, в январе-феврале также запланирована очередная встреча между помощником главы РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым и специальным посланником Белого дома по Украине Куртом Волкером.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс намерен в 2018 году активизировать диалог с Россией.

"Я ожидаю, что будет больше встреч, а также больше использования прямых военных каналов связи", - отметил Столтенберг, подчеркивая важность сохранения политической связи с Москвой.