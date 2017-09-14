Военные учения России нацелены против новых демократических революций - WP

В балтийских столицах подозревают, что Москва хочет показать НАТО, насколько дорого обойдется защита союзников в регионе.

Сценарий российско-беларусских учений напоминает реальное вторжение армии РФ в Украину.

Сегодня Россия начала совместные с Беларусью военные учения, которые будут длиться неделю. Соседи-члены НАТО и США будут с тревогой наблюдать за ними. Но на самом деле эти учения нацелены против главного страха Москвы.

Об этом сегодня пишет Washington Post, напоминая, что как только российское министерство обороны назвало маневры "Запад", агентство Interfax объявило, что части Первой танковой армии РФ были переброшены в Беларусь для маневров.

Во времена, когда напряжение в духе Холодной войны между Россией и НАТО возобновилась, символизм названия учений не остался незамеченным. Когда блок Варшавского договора во главе с СССР использовал учения "Запад", собственно, для подготовки к войне против западных стран. И задача танковой армии состояла в том, чтобы прорвать линии обороны НАТО, в том числе 300- тысячные войска США.

Сегодня Россия вновь повторила, что якобы нынешние маневры "имеют сугубо оборонительную природу и не нацелены против других стран". По сценарию учений, Беларусь стала жертвой сепаратистского вторжения, организованного тремя вымышленными странами: Вейшнорией, Любенией и Весбасрией. Наблюдатели НАТО узнают в них Польшу, Литву и Латвию.

Беспокойство западных союзников было усиленно очевидными нестыковками между официальными цифрами России о количестве привлеченных в маневрах сил, и подсчитанной Западом фактической численности. Москва говорит, что в учениях принимают участие 12700 солдат и 680 образцов военной техники, среди которых 138 танков. В свою очередь, на Западе посчитали, что в учениях принимают участие 70-100 тысяч военных.

Российский президент Владимир Путин и его беларусский коллега Александр Лукашенко на этой неделе появятся на учениях. Это указывает на то, насколько важны они для российского лидера, который поклялся не допустить начало "цветных революций", подобных тем, которые в 2014 году привели к власти прозападное правительство в Украине.

Учения также станут демонстрацией армии, которую Путин превратил в эффективную силу, которая в последние годы была отправлена в Сирию и Украину.

Легенда российско-беларусских учений говорит, что военизированные группы, связанные с Вейшнорией и поддерживаемые Западом, пересекли беларусскую границу так же, как российские "зеленые человечки" вторглись в Украину в 2014 году. Российские же силы должны отрезать доступ боевых групп к морю и перекрыть воздушное пространство, чтобы западная коалиция не смогла оказать поддержку сепаратистам.

Западные чиновники в Балтии на прошлой неделе сказали, что они видят в учениях "репетицию" военного захвата Литвы, Латвии и Эстонии, а также перекрытия доступа к Балтийскому морю силам НАТО, чтобы они не смогли спасти балтийских союзников. Также они считают, что у учений есть еще широкая стратегическая цель - продемонстрировать США и НАТО, насколько дорого им обойдется защита стран Балтии.

В Беларуси небольшие оппозиционные группы боятся, что Москва может после маневров оставить свои войска в их стране, чтобы подавлять любые попытки свергнуть режим Лукашенко.

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В министерстве обороны Беларуси 13 сентября отметили исключительно оборонительный характер учений "Запад-2017" и пообещали, что все российские военные, которые принимают в них участие, оставят белорусскую территорию до 30 сентября. Президент Белоруси Александр Лукашенко ранее также заверил, что "они не собираются ни на кого нападать". Хотя, по его словам, российско- белорусская военная группировка будет учиться воевать, на всякий случай.

Как будут проходить учения "Запад", минобороны Беларуси обещает отчитываться ежедневно на брифингах и пресс-релизах. На это мероприятие аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в том числе из Украины и стран НАТО.