Военный бюджет США: факты, стоящие за "историческим увеличением", объявленным Дональдом Трампом (Le Monde)

"Американский президент намерен увеличить военные расходы своей страны в 2018 году на 54 млрд долларов. Военный бюджет США и так самый большой в мире", - пишет журналистка Le Monde Жанна Кавелье.

В понедельник 27 февраля на встрече с губернаторами Дональд Трамп предложил "историческое увеличение" военного бюджета в 2018 году: дополнительные 54 млрд долларов, для ответа на угрозы этого "опасного" мира, объяснил он.

"Предложение сделано в соответствии с его предвыборными обещаниями и будет представлено на рассмотрение Конгресса. Однако "историческое увеличение", объявленное Дональдом Трампом, удовлетворяет не всех республиканцев: в коммюнике сенатор Джон Маккейн, председатель комитета Сената по вооруженным силам и сторонник интервенционистской внешней политики, уже счел это увеличение недостаточным", - передает журналистка.

Увеличение военных расходов на 9%

"Белый дом объявил на 2018 год бюджет для Пентагона приблизительно на уровне 603 млрд долларов, с учетом объявленного повышения. Это представляет собой увеличение военных расходов более, чем на 9% по сравнению в 2017 годом", - говорится в статье.

Первый военный бюджет в мире

Как говорится в публикации, США с большим отрывом лидируют в качестве первой военной державы мира. Федеративное государство выделяет приблизительно половину своего операционного бюджета на оборону. Эти расходы почти втрое превышают расходы Китая, который удерживает второе место, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира.

"Эти данные обнаруживают эффект наверстывания со стороны китайцев и русских за последние годы. Военный бюджет Китая резко вырос между 2000 и 2015 годом: на 396%, в сопоставимых ценах (без учета эффекта инфляции). Военный бюджет России, занимающей четвертое место в мировом рейтинге, подскочил на 215%. За тот же период американские расходы увеличились "всего лишь" на 43,6%", - комментирует Кавелье.

Войны, исторические максимумы

"США выделили 43% своего ВВП на военные расходы в 1944 году, эта исключительная ситуация больше никогда не повторялась. После Второй мировой войны, войн в Корее и во Вьетнаме было соответственно мобилизовано 12% и 9% ВВП в начале 1950-х и 1970-х годов, по данным Министерства обороны. Военные расходы достигали 6% при Рейгане, в эпоху усиления холодной войны и гонки вооружений с Советским Союзом в 1980-е годы", - говорится в статье.

"Если Конгресс утвердит предложение Дональда Трампа, то эти расходы будут представлять собой около 4% ВВП (за исключением внешних операций) - уровень, близкий к тому, который наблюдался после терактов 11 сентября 2011 года", - отмечает журналистка.

Урезание невоенных расходов и усиление войск

Как напоминает Le Monde, по мнению главы кабинета Белого дома по вопросам управления и бюджета при Дональде Трампе Мика Малвани, предложенное увеличение расходов на оборону будет компенсировано "самым сильным снижением невоенных расходов после первых лет правления Рейгана". Бюджет других министерств должен быть уменьшен на 10%, по данным агентства Bloomberg. Между тем это урезание не скажется на расходах, связанных с социальной защитой, в числе которых социальное обеспечение и программы медицинской помощи, пообещал президент Трамп.

В понедельник после этого объявления наблюдалось повышение акций главных предприятий, связанных контрактом с Пентагоном, от 1% до 2%, передает Кавелье.