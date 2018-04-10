Военврачи РФ не нашли химического отравления у пациентов в Сирии

Российские медики проинспектировали больницы, куда доставили пострадавших в результате химической атаки в сирийском городе Дума

Военные врачи российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии не обнаружили у пациентов больницы в городе Дума (Восточная Гута) признаков химического отравления в результате сбрасывания на город бомбы с токсичным газом, в чем обвиняют режим Башара Асада. Об этом сообщает пропагандистский ресурс Интерфакс.

Согласно сообщению, российские медики посетили больницы города, куда доставили пострадавших в ходе атаки на город.

Начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко назвал подделкой опубликованные правозащитниками в соцсетях фотографии с жертвами химатаки в Думе.

7 апреля 150 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, город в восточной Гуте, контролируемый повстанцами.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что решение по Сирии может быть принято в течение суток. Он не исключил военного ответа США на атаку против мирного населения. Привлечь к ответственности виновных в химической атаке призвала и премьер Британии Тереза Мэй.

Россия свою причастность к атаке отрицает.