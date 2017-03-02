Воинские части в Чечне и оккупированном Крыму подняты по тревоге

ВС РФ проводят внезапную проверку боевой готовности

Ряд соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации, которые располагаются в Карачаево-Черкесии, Чеченской республике, Дагестане, а также оккупированному Россией Крыму подняты по тревоге с целью проверки боевой готовности. Об этом сообщает пресс-служба штаба Южного военного округа, передает "Интерфакс".

Сообщается, что в рамках внезапной проверки задействованы около трех тысяч военнослужащих, более тысячи единиц вооружения, а также военная и специальная техника, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

"Поднятые по тревоге соединения и воинские части совершат марши на указанные полигоны для выполнения учебно-военных задач. На маршрутах пройдет отработка вводных по отражению нападения условного противника и ориентирования в незнакомых районах. На полигонах военнослужащие выполнят задачи по отработке тактических действий и проведут учебные стрельбы", - говорится в сообщении пресс-службы штаба Южного военного округа.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны РФ заявил, что 96% ядерных установок России готовы к немедленному пуску.