Войска Асада взяли контроль над Думой - в город ввели военную полицию из России

12 апреля в Думу были введены подразделения военной полиции РФ.

Город Дума, расположенный в регионе Восточная Гута, полностью перешел под контроль правительственных войск Сирии.

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны России, передает "Медуза".

12 апреля в Думу были введены подразделения российской военной полиции, которые станут "гарантом соблюдения правопорядка в городе", добавили в Минобороны РФ.

Российская сторона также продолжает вывод из Думы по гуманитарному коридору боевиков и членов их семей. Всего, по информации военного ведомства РФ, с начала операции в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 166 тысяч 644 человек.

11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума, в результате которой погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.