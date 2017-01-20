Войска стран Западной Африки приостановили вторжение в Гамбию

Президенту Гамбии Джамме хотят дать еще один шанс добровольно покинуть свой пост.

Объединенные вооруженные силы Западной Африки объявили о приостановке военной операции по интервенции в Гамбию, чтобы предоставить последнюю возможность мирно урегулировать возникший в стране политический кризис.Как сообщает "Русская служба BBC", новые посреднические переговоры возглавит президент Гвинеи Альфа Конде, поскольку накануне переговоры между нынешним президентом Гамбии Яхьей Джамме и президентом Мавритании Мохамедом Ульд Абдель Азизом завершились безрезультатно.

Ранее Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) продлило срок действия ультиматума Яйе Джамме с требованием добровольно оставить президентскую должность до полудня пятницы, пригрозив применить военную силу в случае отказа.

В ночь на 20 января Армия Сенегала вошла на территорию соседней Гамбии с целью передачи власти новоизбранному президенту Адаме Барроу.

Операция должна принудить бывшего президента страны Яйю Джамме уступить власть Адаме Барроу. Об участии в военной кампании заявили также Нигерия и Гана.

1 декабря 2016 года в Гамбии состоялись президентские выборы, в которых выиграл Барроу, набрав 45,5%. Однако президент Джамме отказался признать итоги голосования и передать власть. Он ввел в стране чрезвычайное положение.

Совет Безопасности ООН 19 января единогласно выступил за передачу власти в Гамбии Адаме Барроу, выразив полную поддержку усилиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по исполнению "воли народа Гамбии, отраженной в результатах выборов 1 декабря".

По материалам: Русская служба Би-би-си

