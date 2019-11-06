Волкер: для меня стала неожиданностью задержка помощи США для Украины

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что новости о задержании военной помощи Украине стали для него неожиданностью. Об этом передает "Голос Америки".

Во время показаний в рамках расследования по импичменту американского президента Дональда Трампа чиновник Госдепа отметил, что не знал причины остановки помощи.

"Новости о том, что будет задержка, застали меня врасплох. Я не знал причины... Это пошло из Офиса управления бюджетом, поэтому я подумал, что это касалось бюджетных вопросов", - сказал Волкер.

Кроме этого, он вспомнил о встрече с Дональдом Трампом сразу после избрания Зеленского. Он, Гордон Сондленд и министр энергетики Рик Перри пытались убедить американского президента как можно скорее встретиться с Зеленским в Вашингтоне. Впрочем, Трамп не изъявлял желания.

"Они все коррумпированы и ужасные люди. Я не хочу тратить на это времени", - вспомнил он слова Дональда Трампа.

Чиновники пытались убедить американского президента в том, что новая власть будет бороться с коррупцией. Впрочем, по словам Волкера, Трамп в это не верил.

"Он сказал: "Это не то, что я слышал. Я слышал, что Зеленский имеет ужасных людей в своем окружении". И он (Трамп, - ред.) сослался на то, что ему говорил адвокат Руди Джулиани. Он сказал: "поговорите с Руди. Он знает все эти вещи, что в окружении Зеленского есть плохие люди". Но это была не инструкция, а просто комментарий".

Кроме этого, Курт Волкер заявил, что впоследствии связаться с Руди Джулиани его просили сами украинцы. В этом вопросе Офис президента представлял советник Зеленского Андрей Ермак.

"Украинцы хотели донести сообщение, что они отличаются от того, что было в прошлом. Они верили, что через общение с Джулиани эта информация могла бы дойти до президента".

Волкер добавил, что во время разговора президентов с украинской стороны должен был бы присутствовать Андрей Ермак. Дипломат сказал, что советник Зеленского знал о том, что встреча в Белом доме будет зависеть от решения о расследовании в Украине относительно Джо Байдена и его сына.

Из предыдущих показаний в Конгрессе стало известно, что администрация Трампа настаивала на том, чтобы Зеленский сделал публичное заявление о том, что Украина возобновит расследование против Байдена.

По словам Волкера, Руди Джулиани хотел, чтобы в этом заявлении обязательно прозвучали две вещи: "Burisma" (газовая компания, в совете директоров которой был сын Джо Байдена), и "2016".

"Джулиани сказал: если там (в заявлении, - ред.) нет ничего о "Burisma", и если там нет про 2016 год, тогда это недостоверно. Они что-то скрывают". Я сказал: "Так вы говорите, что в конце заявления следует просто вставить "Burisma" и 2016 год, и тогда, на ваш взгляд, это было бы более достоверным?" Он ответил: "Да!", - отметил Волкер.

Также добавил, что Андрей Ермак прислал ему черновик заявления, которое не включало упоминание о компании Burisma и 2016 год. На вопрос конгрессменов, что в конце концов произошло с этим заявлением, Волкер ответил: "Он умерло".

Также Волкер рекомендовал подождать, "пока в Украине назначат их собственного генпрокурора" и разделять расследование в отношении газовой компании "Burisma" и вмешательство в выборы 2016 года.

В то же время, представитель Госдепа убежден - Джо Байден на своей должности вице-президента ничего не нарушал. Так же он не заметил в телефонном разговоре Трампа с Зеленским в июле 2019 года нарушений, намеков об "услуга за услугу". И украинская власть тоже не делала никаких замечаний.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональ Трамп жаловался Курту Волкеру на возможное вмешательство в американские выборы в 2016 году со стороны Украины.