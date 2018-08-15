Волкер: говорить о снятии санкций с РФ можно только после имплементации минских соглашений

Говорить об отмене санкций со Российской Федерации можно тогда, когда она будет согласна на имплементацию пунктов минских соглашений. Об этом заявил в интервью телеканалу "Прямый" специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Санкции, я думаю, имеют уже эффект. Они не изменили фундаментально политику России в отношении Крыма или Донбасса еще, но я знаю, что они создают давление и есть желания от российской стороны, чтобы как-то эти санкции сняли. Итак, мы видим, что то давление, которое создается, оно усиливает нашу переговорную позицию. Если они будут согласны на имплементацию пунктов минских договоренностей, только тогда можно говорить об их отмене. В противном случае эти санкции будут только усиливаться", - подчеркнул он.

Волкер отметил, что на сегодня существует много пакетов санкций против России, связанных с отравлением Скрипалпей, с ситуацией в Украине, с нарушениями прав человека.

"И мы просто хотим показать России, что ситуация не может продолжаться. Мы хотим, чтобы Россия выступила вперед с предложениями к улучшению ситуации и достижения мира. А до этого мы слой за слоем будем накладывать следующие санкции, пока Россия не начнет сотрудничать для нахождения решения", - резюмировал спецпредставитель США по Украине.

Как сообщал УНН, специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что политика Запада в отношении Украины была неожиданностью для Кремля.