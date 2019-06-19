Волкер рассказал Сенату США о связях Зеленского и Коломойского

В Государственном департаменте США знают о существовании связей между президентом Украины Владимиром Зеленским с олигархом Игорем Коломойским. Однако спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер рассчитывает, что Зеленскому удастся стать независимым от олигархов главой государства, передает "Голос Америки".

В ходе слушаний в комитете по международным отношениям Сената США "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебные действия России" во вторник, 18 июня, Волкер ответил на вопросы сенатора Роберта Менендеса о влиянии олигарха Коломойского на шестого президента Украины.

"Я знаю, что Зеленский пришел на должность на мощной антикоррупционной платформе, однако, есть предостережения относительно его связей с определенными украинскими олигархами..., в частности, Игорем Коломойским, которого подозревают в хищении денег из банка, совладельцем которого он был", - заявил Менедес.

Волкер подтвердил, что Государственному департаменту известно об отношениях Зеленского с Коломойским, выразив уверенность, что новый президент Украины должен прилагать усилия для ослабления влияния олигархов на политическую систему.

"Мы считаем, что он (Зеленский, - Ред.) заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное", - заявил дипломат.

"И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет", - подчеркнул Волкер.

Ранее Волкер заявил, что после избрания Владимира Зеленским открылось "окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", а также выразил надежду на активизацию переговорного процессу по Донбассу.

21 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Богдана главой АП. При этом, по данным ZN.UA, он проигнорировал рекомендации Курта Волкера. Спецпредставитель Госдепартамента США настоятельно рекомендовал президенту Украины не назначить на должность человека, близкого к олигарху Игорю Коломойскому.

Отношения Киева и Вашингтона осложняют публикация амбарной книги "Партии регионов", в которой фигурирует осужденный в США экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, а также желание команды Трампа использовать во внутриполитической борьбе расследование в отношении Николая Злочевского, который занимал должность министра экологии в правительстве Николая Азарова. Сын вероятного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена Хантер был членом совета директоров компании Злочевского Burisma.